МИД Польши: Варшава не отдаст Киеву все имеющиеся в распоряжении истребители МиГ-29

Польша не отдаст Украине все имеющиеся в её распоряжении истребители МиГ-29.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

«Эта процедура проходит втайне для того, чтобы она прошла эффективно. Думаю, что мы не будем отдавать всё. Точно не в одном транспорте», — цитирует его РИА Новости.

Яблоньский уточнил, что Минобороны Польши держит процедуру передачи истребителей в секрете.

Ранее замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания готова восполнить пробелы в вооружении Польши, которые могут возникнуть после поставок Украине истребителей МиГ-29.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Польши и Словакии отправить украинской армии свои истребители МиГ-29 не повлияет на исход СВО, возникает ощущение, что эти страны таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники.