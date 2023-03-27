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Патрушев уверен, что тема Украины станет одной из главных на саммите США «за демократию»

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Одной из главных тем предстоящего «саммита за демократию», организованного США, станет ситуация на Украине, уверен секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев уверен, что тема Украины станет одной из главных на саммите США «за демократию»
  • globallookpress.com

«Уверен, что эта тема станет одной из основных», — сказал он изданию.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в декабре 2021 года заявили о контрпродуктивности организованного США «саммита за демократию».

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что это мероприятие является движением в сторону раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих». 

Первый подобный саммит прошёл в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28—30 марта, пишет РИА Новости.

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