Патрушев уверен, что тема Украины станет одной из главных на саммите США «за демократию»
- globallookpress.com
«Уверен, что эта тема станет одной из основных», — сказал он изданию.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в декабре 2021 года заявили о контрпродуктивности организованного США «саммита за демократию».
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что это мероприятие является движением в сторону раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих».
Первый подобный саммит прошёл в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28—30 марта, пишет РИА Новости.