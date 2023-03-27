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МИД: Россия остаётся в ВТО, несмотря на попытки ряда стран выдавить её оттуда

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Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки ряда стран выдавить её оттуда.
МИД: Россия остаётся в ВТО, несмотря на попытки ряда стран выдавить её оттуда
  • globallookpress.com
  • © Xu Jinquan/Xinhua

Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Не секрет, что недружественные страны и объединения пытаются выдавить нас из ВТО», — цитирует его РИА Новости.

Биричевский пояснил, что отказ от членства России в ВТО Запад воспринял бы «как доказательство эффективности их антироссийской линии».

Москва рассматривает все варианты участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО, заключил он.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о невозможности изолировать Россию.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии.

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