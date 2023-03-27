МИД: Россия остаётся в ВТО, несмотря на попытки ряда стран выдавить её оттуда

Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки ряда стран выдавить её оттуда.

Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Не секрет, что недружественные страны и объединения пытаются выдавить нас из ВТО», — цитирует его РИА Новости.

Биричевский пояснил, что отказ от членства России в ВТО Запад воспринял бы «как доказательство эффективности их антироссийской линии».

Москва рассматривает все варианты участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО, заключил он.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о невозможности изолировать Россию.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии.