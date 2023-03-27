МИД: Россия остаётся в ВТО, несмотря на попытки ряда стран выдавить её оттуда
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- © Xu Jinquan/Xinhua
Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«Не секрет, что недружественные страны и объединения пытаются выдавить нас из ВТО», — цитирует его РИА Новости.
Биричевский пояснил, что отказ от членства России в ВТО Запад воспринял бы «как доказательство эффективности их антироссийской линии».
Москва рассматривает все варианты участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО, заключил он.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о невозможности изолировать Россию.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии.