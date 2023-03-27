Конгрессвумен Грин заявила об обеспокоенности за судьбу доллара
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Об этом член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Таким образом она прокомментировала предложение российского лидера Владимира Путина использовать китайские юани в расчётах с другими странами.
«Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а всё из-за американских военных, авторов украинского кризиса», — написала она в Twitter.
Ранее сообщалось, что объём экстренных заимствований американских банков у ФРС США за неделю достиг рекордных показателей в $164,8 млрд.
Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.
Независимый эксперт по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации в банковской системе США.