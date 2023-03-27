Конгрессвумен Грин заявила об обеспокоенности за судьбу доллара

Конфликт на Украине обернётся негативными последствиями для американской экономики.

Об этом член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Таким образом она прокомментировала предложение российского лидера Владимира Путина использовать китайские юани в расчётах с другими странами.

«Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а всё из-за американских военных, авторов украинского кризиса», — написала она в Twitter.

Ранее сообщалось, что объём экстренных заимствований американских банков у ФРС США за неделю достиг рекордных показателей в $164,8 млрд.

Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.

Независимый эксперт по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации в банковской системе США.