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Конгрессвумен Грин заявила об обеспокоенности за судьбу доллара

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Конфликт на Украине обернётся негативными последствиями для американской экономики.
Конгрессвумен Грин заявила об обеспокоенности за судьбу доллара
  • Gettyimages.ru
  • © Steven Puetzer

Об этом член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Таким образом она прокомментировала предложение российского лидера Владимира Путина использовать китайские юани в расчётах с другими странами.

«Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а всё из-за американских военных, авторов украинского кризиса», — написала она в Twitter.

Ранее сообщалось, что объём экстренных заимствований американских банков у ФРС США за неделю достиг рекордных показателей в $164,8 млрд.

Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.

Независимый эксперт по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации в банковской системе США.

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