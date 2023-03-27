WP: оборонная промышленность Европы оказалась в плачевном состоянии из-за Украины

Из-за военной поддержки Украины оборонная промышленность Европы оказалась в плачевном состоянии, заявил обозреватель The Washington Post.

«Европа оставила без внимания разрушительную, долгосрочную проблему оборонной промышленности в большинстве стран союза, которая атрофировалась после распада Советского Союза более 30 лет назад и сегодня остаётся в бездействии», — написал он.

В материале со ссылкой на годовой отчёт НАТО отмечается «вялое» наращивание военного потенциала США и союзников: ни одна из крупнейших экономик альянса не смогла достичь цели по выделению определённой суммы на нужды обороны.

Автор статьи также отметил, что Европа слишком зависима от американских ресурсов.

Ранее британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс отметил, что с учётом плачевного состояния ВС Соединённого Королевства Лондон нужно предупреждать об ударе за десять лет до возможного нападения, чтобы ему противостоять.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия разработает законодательные инициативы, которые позволят оперативно увеличить производство боеприпасов в странах Евросоюза.