Во Франции осудили соглашение России и Белоруссии о ядерном оружии
«Франция осуждает заявление президента России о заключённом между Россией и Белоруссией соглашении о размещении там ядерного оружия», — говорится в заявлении ведомства.
В МИД призвали Москву отменить своё решение.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя блока сообщило, что НАТО внимательно следит за ситуацией, после того как президент России Владимир Путин объявил о решении построить хранилище для российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Путин сообщил, что Россия уже передала Белоруссии комплекс «Искандер», способный быть носителем ядерного оружия.