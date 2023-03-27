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Во Франции осудили соглашение России и Белоруссии о ядерном оружии

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В МИД Франции осудили соглашение России и Белоруссии о ядерном оружии и призвали отменить его.

«Франция осуждает заявление президента России о заключённом между Россией и Белоруссией соглашении о размещении там ядерного оружия», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД призвали Москву отменить своё решение.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя блока сообщило, что НАТО внимательно следит за ситуацией, после того как президент России Владимир Путин объявил о решении построить хранилище для российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Путин сообщил, что Россия уже передала Белоруссии комплекс «Искандер», способный быть носителем ядерного оружия.

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