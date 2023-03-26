Reuters: НАТО следит за позицией Москвы после решения построить хранилище для ТЯО в Минске
- AP
- © Olivier Matthys
Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на представителя блока.
«НАТО проявляет бдительность, мы внимательно следим за ситуацией», — рассказал собеседник агентства.
При этом в альянсе добавили, что в данный момент не фиксируют изменений в российской ядерной позиции, которая привела бы к корректировке позиции блока.
26 марта Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.
Он также подчеркнул, что России есть чем ответить на поставки Западом киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном.