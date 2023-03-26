Белый дом: США не намерены сокращать присутствие в Сирии после ударов по своим базам
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«У нас менее 1 тыс. военных в Сирии, которые занимаются этой задачей. Это гораздо меньше, чем раньше, но достаточно и очень важно. Так что мы продолжим выполнять эту задачу», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты, стремясь установить свою гегемонию в мире, перешли все грани приличий.
24 марта Кирби в интервью телеканалу CNN заявил, что решение президента США Джо Байдена об ударах по территории Сирии было принято в очень-очень короткие сроки.