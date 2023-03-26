В Болгарии заявили о необходимости переговоров между Россией и Украиной

Болгарский вице-президент Илияна Йотова заявила, что при отсутствии переговоров между Россией и Украиной существует риск серьёзной эскалации.

«Пришло время сесть за стол переговоров, в том числе с участием всех заинтересованных сторон, включая ООН, власти Европы и другие организации», — цитирует её ТАСС.

Таким образом Йотова прокомментировала заявление российского лидера Владимира Путина о решении России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

По её словам, большее количество оружия приводит к непредсказуемым решениям, которые «на практике угрожают серьёзной войной».

Ранее Путин заявил, что Россия уже передала Белоруссии комплекс «Искандер», способный быть носителем ядерного оружия.

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Он назвал размещение Белоруссией у себя российского ядерного оружия «эскалацией и угрозой европейской безопасности».