В Сербии считают несправедливыми требования Запада ввести санкции против России

Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью Kurir заявил, что западные государства несправедливо требуют от Белграда введения санкций против России.

По его словам, объём внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился, при этом с некоторыми западными государствами, которые ввели санкции, он увеличился.

«Многие западные страны несправедливы по отношению к Сербии, потому что, по имеющимся данным, они увеличили объёмы торговли с Россией во время санкций», — цитирует Дачича ТАСС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что решение о выдаче ордера Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина является плохим решением.

Сербский лидер подчеркнул, что подобные решения ведут к дальнейшей эскалации.