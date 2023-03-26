Узнать больше

В Сербии считают несправедливыми требования Запада ввести санкции против России

Короткая ссылка
Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью Kurir заявил, что западные государства несправедливо требуют от Белграда введения санкций против России.
В Сербии считают несправедливыми требования Запада ввести санкции против России
  • AP
  • © Pavel Golovkin

По его словам, объём внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился, при этом с некоторыми западными государствами, которые ввели санкции, он увеличился.

«Многие западные страны несправедливы по отношению к Сербии, потому что, по имеющимся данным, они увеличили объёмы торговли с Россией во время санкций», — цитирует Дачича ТАСС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что решение о выдаче ордера Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина является плохим решением.

Сербский лидер подчеркнул, что подобные решения ведут к дальнейшей эскалации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить