Президент Сербии Вучич назвал плохим решением ордер МУС в отношении Путина
- globallookpress.com
- © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency
Об этом он сказал в интервью TV Pink.
Сербский лидер подчеркнул, что подобные решения ведут к дальнейшей эскалации.
«Вы можете говорить что угодно, но как вы будете разговаривать с Путиным в будущем? Зачем вы ограничили себя?» — отметил Вучич.
Он выразил уверенность, что последствия данного решения будут плохими для всех, «включая тех, кто его принял».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность МУС на территории России.
В российском МИД заявили, что Москва никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, его действия по отношению к гражданам России юридически ничтожны.