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Президент Сербии Вучич назвал плохим решением ордер МУС в отношении Путина

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Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что решение о выдаче ордера Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина является плохим решением.
Президент Сербии Вучич назвал плохим решением ордер МУС в отношении Путина
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Об этом он сказал в интервью TV Pink.

Сербский лидер подчеркнул, что подобные решения ведут к дальнейшей эскалации.

«Вы можете говорить что угодно, но как вы будете разговаривать с Путиным в будущем? Зачем вы ограничили себя?» — отметил Вучич.

Он выразил уверенность, что последствия данного решения будут плохими для всех, «включая тех, кто его принял».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность МУС на территории России.

В российском МИД заявили, что Москва никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, его действия по отношению к гражданам России юридически ничтожны.

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