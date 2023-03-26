МИД Германии счёл запугиванием планы России по тактическому ядерному оружию в Белоруссии

Министерство иностранных дел Германии назвало «ядерным запугиванием» планы России разместить на территории Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.

«Заявление президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в соседней Беларуси было встречено критикой со стороны правительства Германии», — сообщает немецкое издание Tagesschau.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Он также подчеркнул, что России есть чем ответить на поставки Западом киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном.