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МИД Германии счёл запугиванием планы России по тактическому ядерному оружию в Белоруссии

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Министерство иностранных дел Германии назвало «ядерным запугиванием» планы России разместить на территории Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.
МИД Германии счёл запугиванием планы России по тактическому ядерному оружию в Белоруссии
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Заявление президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в соседней Беларуси было встречено критикой со стороны правительства Германии», — сообщает немецкое издание Tagesschau.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Он также подчеркнул, что России есть чем ответить на поставки Западом киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном.

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