Das Erste: Бербок поехала в Грузию и Северную Македонию в попытке ограничить влияние России

Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Грузию и Северную Македонию был нацелен главным образом на ограничение влияния России и подкрепление европейских амбиций.

Об этом пишет газета Das Erste.

Газета отмечает, что в ходе своего визита глава германского МИД посетила в том числе границу между Грузией и Южной Осетией.

«Выступая на совместной пресс-конференции со своим грузинской коллегой Ильей Дарчиашвили, Бербок заявила, что «место Грузии — в ЕС», — говорится в статье.

Издание подчёркивает, что процесс приостановки присоединения Грузии и Северной Македонии к Европейскому союзу продемонстрирует, что «Россия и дальше сможет неограниченно расширять своё влияние в этих регионах».

Анналена Бербок приехала в Грузию с первым официальным визитом 23 марта.

Генсек правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Бербок оторвана от реальности.