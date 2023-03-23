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Грузинский политик Каладзе заявил, что глава МИД Германии Бербок оторвана от реальности

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Генсек правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок оторвана от реальности.
Грузинский политик Каладзе заявил, что глава МИД Германии Бербок оторвана от реальности
  • Gettyimages.ru
  • © Davit Sarkisovi / EyeEm

Так он прокомментировал её слова о том, что Грузия сталкивается с попытками сменить её проевропейский курс.

«Я не знаю, о чём она говорит. Понятно, что этот человек оторван от реальности… Грузия делает всё на пути евроинтеграции. Мы сделаем всё возможное, чтобы представленный план из 12 пунктов был выполнен… Наша цель — получить статус кандидата в декабре, и наша повестка — выполнение 12 рекомендаций», — сказал грузинский политик журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Анналена Бербок приедет в Грузию с первым официальным визитом 23 марта.

Ранее она обвинила Россию якобы в намерении дестабилизировать ситуацию в Молдавии и Грузии, доказательств своих слов дипломат не привела.

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