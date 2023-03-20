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Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Россию в намерении «дестабилизировать» ситуацию в Молдавии

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Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию якобы в намерении дестабилизировать ситуацию в Молдавии и Грузии, доказательств своих слов дипломат не привела.
Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Россию в намерении «дестабилизировать» ситуацию в Молдавии
  • Gettyimages.ru

«Это часть стратегии России по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути», — сказала она в интервью газете El Pais

Бербок добавила, что Москва усиливает попытки «оказать влияние на Молдавию и Грузию».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста RT, заявила, что власти Молдавии взяли курс против собственного народа с подачи Соединённых Штатов и коллективного Запада. 

По словам главы Минобороны Молдавии Анатолия Носатого, военные угрозы для республики отсутствуют.

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