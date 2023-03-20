Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Россию в намерении «дестабилизировать» ситуацию в Молдавии
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«Это часть стратегии России по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути», — сказала она в интервью газете El Pais.
Бербок добавила, что Москва усиливает попытки «оказать влияние на Молдавию и Грузию».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста RT, заявила, что власти Молдавии взяли курс против собственного народа с подачи Соединённых Штатов и коллективного Запада.
По словам главы Минобороны Молдавии Анатолия Носатого, военные угрозы для республики отсутствуют.