Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию якобы в намерении дестабилизировать ситуацию в Молдавии и Грузии, доказательств своих слов дипломат не привела.

«Это часть стратегии России по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути», — сказала она в интервью газете El Pais.

Бербок добавила, что Москва усиливает попытки «оказать влияние на Молдавию и Грузию».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста RT, заявила, что власти Молдавии взяли курс против собственного народа с подачи Соединённых Штатов и коллективного Запада.

По словам главы Минобороны Молдавии Анатолия Носатого, военные угрозы для республики отсутствуют.