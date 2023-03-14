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Захарова: власти Молдавии взяли курс против собственного народа с подачи Запада

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста RT, заявила, что власти Молдавии взяли курс против собственного народа с подачи Соединённых Штатов и коллективного Запада. 
Захарова: власти Молдавии взяли курс против собственного народа с подачи Запада
  • РИА Новости

По её словам, обвинения России в том, что сейчас происходит в республике — протесты, энергокризис, являются абсурдными.

Она отметила, что власти Молдавии противоречат своим обещаниям и попросту обманывают народ.

«Для чего это делается? Ответ очевиден. Западу нужен периметр нестабильности вокруг нашей страны», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что сторонники оппозиции в Молдавии не смогли встретиться с представителями правительства республики, протесты продолжатся в четверг, 16 марта.

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