Захарова: власти Молдавии взяли курс против собственного народа с подачи Запада

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста RT, заявила, что власти Молдавии взяли курс против собственного народа с подачи Соединённых Штатов и коллективного Запада.

По её словам, обвинения России в том, что сейчас происходит в республике — протесты, энергокризис, являются абсурдными.

Она отметила, что власти Молдавии противоречат своим обещаниям и попросту обманывают народ.

«Для чего это делается? Ответ очевиден. Западу нужен периметр нестабильности вокруг нашей страны», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что сторонники оппозиции в Молдавии не смогли встретиться с представителями правительства республики, протесты продолжатся в четверг, 16 марта.