Захарова: власти Молдавии взяли курс против собственного народа с подачи Запада
- РИА Новости
По её словам, обвинения России в том, что сейчас происходит в республике — протесты, энергокризис, являются абсурдными.
Она отметила, что власти Молдавии противоречат своим обещаниям и попросту обманывают народ.
«Для чего это делается? Ответ очевиден. Западу нужен периметр нестабильности вокруг нашей страны», — сказала Захарова.
Ранее сообщалось, что сторонники оппозиции в Молдавии не смогли встретиться с представителями правительства республики, протесты продолжатся в четверг, 16 марта.