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Глава МИД ФРГ Бербок посетит Грузию 23 марта

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Глава МИД Германии Анналена Бербок приедет в Грузию с первым официальным визитом 23 марта.
Глава МИД ФРГ Бербок посетит Грузию 23 марта
  • Gettyimages.ru

«Основными темами встреч станут поддержка Германией сближения Грузии с Евросоюзом и НАТО, проведение необходимых реформ для этого», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы посольства Германии в Грузии.

Отмечается, что целью визита является установление тесных и прямых контактов между странами, углубление сотрудничества.

Ранее Бербок обвинила Россию якобы в намерении дестабилизировать ситуацию в Молдавии и Грузии, доказательств своих слов дипломат не привела.

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