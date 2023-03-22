Глава МИД ФРГ Бербок посетит Грузию 23 марта
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«Основными темами встреч станут поддержка Германией сближения Грузии с Евросоюзом и НАТО, проведение необходимых реформ для этого», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы посольства Германии в Грузии.
Отмечается, что целью визита является установление тесных и прямых контактов между странами, углубление сотрудничества.
Ранее Бербок обвинила Россию якобы в намерении дестабилизировать ситуацию в Молдавии и Грузии, доказательств своих слов дипломат не привела.