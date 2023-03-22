Глава МИД ФРГ Бербок посетит Грузию 23 марта

Глава МИД Германии Анналена Бербок приедет в Грузию с первым официальным визитом 23 марта.

«Основными темами встреч станут поддержка Германией сближения Грузии с Евросоюзом и НАТО, проведение необходимых реформ для этого», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы посольства Германии в Грузии.

Отмечается, что целью визита является установление тесных и прямых контактов между странами, углубление сотрудничества.

Ранее Бербок обвинила Россию якобы в намерении дестабилизировать ситуацию в Молдавии и Грузии, доказательств своих слов дипломат не привела.