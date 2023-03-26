Гондурас объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем

Министерство внутренних дел Гондураса объявило, что страна разрывает дипломатические отношения с Тайванем.

«Государственный секретарь по иностранным делам и международному сотрудничеству, по поручению президента республики, проинформировал Тайвань о решении разорвать дипломатические отношения между двумя странами», — приводит РИА Новости заявление МВД в Twitter.

Отмечается, что Гондурас признаёт только один Китай и признаёт правительством КНР законным.

7 марта глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что власти Китая считают вопрос Тайваня красной линией, поэтому США не должны вмешиваться в его урегулирование.

Он отметил, что тайваньский вопрос затрагивает суть ключевых интересов страны.