Си Цзиньпин заявил о намерениях КНР продвигать процесс воссоединения с Тайванем

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня.

Об этом пишет РИА Новости.

«Полное воссоединение родины является общим стремлением всего китайского народа и смыслом национального возрождения», — подчеркнул Си Цзиньпин.

5 марта Тайваньские вооружённые силы зафиксировали в районе острова три корабля и 13 самолётов Народно-освободительной армии Китая.

Отмечается, что в ответ на такую активность Китая военные острова подняли воздушный патруль, а также развернули зенитные ракетные комплексы.

7 марта глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что власти Китая считают вопрос Тайваня красной линией, поэтому США не должны вмешиваться в его урегулирование.

Он отметил, что тайваньский вопрос затрагивает суть ключевых интересов страны.