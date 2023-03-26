Минские соглашения помогли Украине выиграть время для наращивания своей военной мощи, заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Согласно мнению Олланда, «время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь».

Политик отметил, что газопровод «Северный поток — 2» необходимо было остановить на стадии строительства.

Он добавил, что западные компании должны были уйти из России значительно раньше.

Ранее в Кремле уже отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.

Там подчеркнули, что решение о начале специальной военной операции было правильным.

Вместе с этим постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями держал «камень за пазухой» и готовился к вооружённому противостоянию с Россией.