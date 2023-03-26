Журналист Карлсон разоблачил ложь Байдена о России и «Северных потоках»

Слова администрации президента США Джо Байдена о диверсии на «Северных потоках» могут стать самой смешной ложью американского правительства за год, заявил журналист Такер Карлсон.

«Владимир Путин взорвал российский газопровод в Европу. Так зачем же Путину делать что-то подобное?» — сказал Карлсон в эфире телеканала Fox News.

По его словам, данную ложь администрации Байдена поддержали все новостные организации.

Он отметил, что далее последовала версия о причастности к диверсии украинцев.

Американская администрация в конце 2021 года уже рассматривала подрыв «Северных потоков», тогда советник президента США Джейк Салливан связывался с исполнителями теракта, рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.