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Калын заявил, что ожидает от Генассамблеи парламента ратификации членства Финляндии в НАТО

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Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что ожидает от Генассамблеи парламента республики принятия протокола о ратификации членства Финляндии в НАТО.
Калын заявил, что ожидает от Генассамблеи парламента ратификации членства Финляндии в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Raa/NurPhoto

«Наша комиссия по внешнеполитическим вопросам приняла протокол. Ожидаем, что его примет и Генассамблея. У нас нет проблем с Финляндией в этом процессе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее финский президент Саули Ниинистё подписал законы о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе.

Шведский премьер Ульф Кристерссон признал, что Финляндия вступит в НАТО быстрее, чем Швеция.

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