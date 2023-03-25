Калын заявил, что ожидает от Генассамблеи парламента ратификации членства Финляндии в НАТО

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что ожидает от Генассамблеи парламента республики принятия протокола о ратификации членства Финляндии в НАТО.

«Наша комиссия по внешнеполитическим вопросам приняла протокол. Ожидаем, что его примет и Генассамблея. У нас нет проблем с Финляндией в этом процессе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее финский президент Саули Ниинистё подписал законы о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе.

Шведский премьер Ульф Кристерссон признал, что Финляндия вступит в НАТО быстрее, чем Швеция.