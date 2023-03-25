FT: Боррель считает, что визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны.

Об этом пишет Financial Times.

«Важно, что этот визит [Си Цзиньпина в Москву] снижает риск начала ядерной войны, и они [представители Китая] дали это понять очень и очень чётко», — отметил он.

Боррель также напомнил о плане КНР по урегулированию украинского кризиса, в котором говорится о недопустимости применения ядерного оружия.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Евросоюз «подталкивает» Си Цзиньпина к разговору с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Отмечается, что власти ЕС настаивают, чтобы Пекин взаимодействовал не только с Москвой, но и с Киевом.

Москва и Пекин в совместном заявлении подчеркнули недопустимость развязывания ядерной войны, отметив, что в таком конфликте не может быть победителей.

Об этом сказано в тексте заявления двух стран по итогам российско-китайских переговоров.