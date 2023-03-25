FT: Боррель считает, что визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны
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Об этом пишет Financial Times.
«Важно, что этот визит [Си Цзиньпина в Москву] снижает риск начала ядерной войны, и они [представители Китая] дали это понять очень и очень чётко», — отметил он.
Боррель также напомнил о плане КНР по урегулированию украинского кризиса, в котором говорится о недопустимости применения ядерного оружия.
Ранее издание Financial Times сообщило, что Евросоюз «подталкивает» Си Цзиньпина к разговору с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Отмечается, что власти ЕС настаивают, чтобы Пекин взаимодействовал не только с Москвой, но и с Киевом.
Москва и Пекин в совместном заявлении подчеркнули недопустимость развязывания ядерной войны, отметив, что в таком конфликте не может быть победителей.
Об этом сказано в тексте заявления двух стран по итогам российско-китайских переговоров.