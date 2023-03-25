Funke: около 65 тысяч человек покинут армию Германии к 2027 году в связи с возрастом

Около 65 тысяч человек уволятся к 2027 году из армии Германии по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

Об этом информируют издания редакционной группы Funke со ссылкой на прогноз Минобороны Германии.

Как передаёт сообщение ТАСС, на данный момент на службе в бундесвере состоят 183 тысячи человек. Цель правительства ФРГ — довести это число до 203 тысяч к 2031 году.

По словам представителя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в бундестаге Флориана Хана, вопрос в том, удастся ли достичь данной цели с учётом демографической динамики в стране.

Предельный возраст пребывания на военной службе в Германии колеблется от 55 до 65 лет.

1 марта немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что у Германии нет армии, которая могла бы защитить её в случае войны.

Уполномоченный бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль заявила, что в ВС Германии «не хватает всего», это затрудняет несение службы.