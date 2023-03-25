Funke: около 65 тысяч человек покинут армию Германии к 2027 году в связи с возрастом
- AP
Об этом информируют издания редакционной группы Funke со ссылкой на прогноз Минобороны Германии.
Как передаёт сообщение ТАСС, на данный момент на службе в бундесвере состоят 183 тысячи человек. Цель правительства ФРГ — довести это число до 203 тысяч к 2031 году.
По словам представителя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в бундестаге Флориана Хана, вопрос в том, удастся ли достичь данной цели с учётом демографической динамики в стране.
Предельный возраст пребывания на военной службе в Германии колеблется от 55 до 65 лет.
1 марта немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что у Германии нет армии, которая могла бы защитить её в случае войны.
Уполномоченный бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль заявила, что в ВС Германии «не хватает всего», это затрудняет несение службы.