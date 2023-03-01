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Министр обороны Германии Писториус заявил, что у страны нет обороноспособной армии

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В Германии сейчас нет армии, которая способна защитить страну в случае войны, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус на съезде фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге.
Министр обороны Германии Писториус заявил, что у страны нет обороноспособной армии
  • Gettyimages.ru

«У нас нет вооружённых сил, которые обороноспособны, то есть могут защитить от наступательной, жестоко ведущейся войны», — сказал он.

Министр призвал вложить больше денег в модернизацию армии, потому что страна имеет обязательства по отношению к другим членам НАТО.

Среди проблем армии Писториус назвал нехватку персонала, техники и вооружения, особенно после поставок на Украину.

«И как цинично бы это ни прозвучало для некоторых, но немецкое оружие спасает сейчас жизни на Украине», — цитирует главу Минобороны ФРГ РИА Новости.

Как ранее заявил глава Союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер, только 30% танков Leopard германских ВС сейчас пригодны для боя.

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