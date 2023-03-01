Министр обороны Германии Писториус заявил, что у страны нет обороноспособной армии
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«У нас нет вооружённых сил, которые обороноспособны, то есть могут защитить от наступательной, жестоко ведущейся войны», — сказал он.
Министр призвал вложить больше денег в модернизацию армии, потому что страна имеет обязательства по отношению к другим членам НАТО.
Среди проблем армии Писториус назвал нехватку персонала, техники и вооружения, особенно после поставок на Украину.
«И как цинично бы это ни прозвучало для некоторых, но немецкое оружие спасает сейчас жизни на Украине», — цитирует главу Минобороны ФРГ РИА Новости.
Как ранее заявил глава Союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер, только 30% танков Leopard германских ВС сейчас пригодны для боя.