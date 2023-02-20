Глава Минобороны Писториус: ФРГ не располагает теми самолётами, о которых просит Киев
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«Со стороны правительства ФРГ я могу лишь сказать, что все дискуссии о боевых самолётах идут о типах, которыми не располагает бундесвер», — приводит его слова ТАСС.
Писториус переадресовал вопрос о поставках боевых самолётов другим странам.
При этом он добавил, что в вопросах поставок Киеву вооружений нельзя ничего исключать.
Ранее сенаторы от обеих американских партий обратились к президенту США Джо Байдену с призывом начать обучение украинских пилотов использованию истребителей, а также поставить Украине ракеты большой дальности.