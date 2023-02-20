Глава Минобороны Писториус: ФРГ не располагает теми самолётами, о которых просит Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вооружённые силы страны не располагают теми самолётами, о поставках которых просят украинские власти.

«Со стороны правительства ФРГ я могу лишь сказать, что все дискуссии о боевых самолётах идут о типах, которыми не располагает бундесвер», — приводит его слова ТАСС.

Писториус переадресовал вопрос о поставках боевых самолётов другим странам.

При этом он добавил, что в вопросах поставок Киеву вооружений нельзя ничего исключать.

Ранее сенаторы от обеих американских партий обратились к президенту США Джо Байдену с призывом начать обучение украинских пилотов использованию истребителей, а также поставить Украине ракеты большой дальности.