Уполномоченный бундестага Хёгль: в германской армии «не хватает всего»

Уполномоченный бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль в эфире телеканала NTV заявила, что в Вооружённых силах Германии «не хватает всего», это затрудняет несение службы.

«В бундесвере не хватает всего», — сказала она.

В том числе она заявила о нехватке экипировки, приборов ночного видения и радиооборудования.

Хёгль добавила, что это мешает обучению солдат.

Она также призвала правительство ФРГ срочно принять меры с целью улучшить обеспечение армии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия намерена на постоянной основе увеличить выпуск основных видов вооружения и боеприпасов.