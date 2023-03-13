Уполномоченный бундестага Хёгль: в германской армии «не хватает всего»
- AP
- © Martin Meissner
«В бундесвере не хватает всего», — сказала она.
В том числе она заявила о нехватке экипировки, приборов ночного видения и радиооборудования.
Хёгль добавила, что это мешает обучению солдат.
Она также призвала правительство ФРГ срочно принять меры с целью улучшить обеспечение армии.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия намерена на постоянной основе увеличить выпуск основных видов вооружения и боеприпасов.