Шольц: Германия увеличит выпуск основных видов вооружения и боеприпасов
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Об этом пишет РИА Новости.
«Нам необходимы постоянные поставки. Так что основные виды вооружения, которые мы используем, надо производить постоянно. То же относится к техническому обслуживанию и боеприпасам», — отметил канцлер.
Он добавил, что речь, в частности, идёт о танках и системах ПВО.
1 марта немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что у Германии нет армии, которая могла бы защитить её в случае войны.