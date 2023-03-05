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Шольц: Германия увеличит выпуск основных видов вооружения и боеприпасов

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью CNN сообщил, что Германия намерена на постоянной основе увеличить выпуск основных видов вооружения и боеприпасов.
Шольц: Германия увеличит выпуск основных видов вооружения и боеприпасов
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

«Нам необходимы постоянные поставки. Так что основные виды вооружения, которые мы используем, надо производить постоянно. То же относится к техническому обслуживанию и боеприпасам», — отметил канцлер.

Он добавил, что речь, в частности, идёт о танках и системах ПВО.

1 марта немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что у Германии нет армии, которая могла бы защитить её в случае войны.

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