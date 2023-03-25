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NYP: саудовский телеканал изобразил Байдена шутом в своей пародии

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Саудовский телеканал MBC показал пародию на президента США Джо Байдена, в которой изобразил его «незадачливым шутом».
NYP: саудовский телеканал изобразил Байдена шутом в своей пародии
  • AP

Об этом пишет New York Post.

Телеканал показал пародию на Байдена, протягивающего руку в пустоту.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее подтвердила, что американский президент Джо Байден планирует баллотироваться на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году.

Колумнист The Washington Post Меган Макардл заявила, что изменения состояния Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.

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