NYP: саудовский телеканал изобразил Байдена шутом в своей пародии
- AP
Об этом пишет New York Post.
Телеканал показал пародию на Байдена, протягивающего руку в пустоту.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее подтвердила, что американский президент Джо Байден планирует баллотироваться на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году.
Колумнист The Washington Post Меган Макардл заявила, что изменения состояния Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.