Посол Салтыков: Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо

Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо, заявил российский посол в Кот-д'Ивуаре и в Буркина-Фасо Алексей Салтыков.

«Вопрос о возобновлении деятельности посольства в Уагадугу находится в разработке. Мы работаем по данному вопросу», — цитирует его РИА Новости.

Салтыков отметил, что это отвечает стратегическому курсу России на развитие отношений со странами на африканском континенте.

Ранее председатель законодательного собрания переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума заявил, что страна ценит усилия России по созданию многополярного мира.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Бурунди готовят межправительственное соглашение в сфере ядерной энергетики.