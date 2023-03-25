Посол Салтыков: Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо
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«Вопрос о возобновлении деятельности посольства в Уагадугу находится в разработке. Мы работаем по данному вопросу», — цитирует его РИА Новости.
Салтыков отметил, что это отвечает стратегическому курсу России на развитие отношений со странами на африканском континенте.
Ранее председатель законодательного собрания переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума заявил, что страна ценит усилия России по созданию многополярного мира.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Бурунди готовят межправительственное соглашение в сфере ядерной энергетики.