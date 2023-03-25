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Посол Салтыков: Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо

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Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо, заявил российский посол в Кот-д'Ивуаре и в Буркина-Фасо Алексей Салтыков.
Посол Салтыков: Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо
  • Legion-Media

«Вопрос о возобновлении деятельности посольства в Уагадугу находится в разработке. Мы работаем по данному вопросу», — цитирует его РИА Новости.

Салтыков отметил, что это отвечает стратегическому курсу России на развитие отношений со странами на африканском континенте.

Ранее председатель законодательного собрания переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума заявил, что страна ценит усилия России по созданию многополярного мира.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Бурунди готовят межправительственное соглашение в сфере ядерной энергетики.

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