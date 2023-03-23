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Лавров: Россия и Бурунди готовят межправсоглашение в сфере ядерной энергетики

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Бурунди готовят межправительственное соглашение в сфере ядерной энергетики.
Лавров: Россия и Бурунди готовят межправсоглашение в сфере ядерной энергетики
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом он сказал по итогам встречи с главой МИД республики Альбером Шингиро.

«Мы рассмотрели наши двусторонние отношения... Конкретно обсуждали такие перспективные отрасли, как мирное использование атомной энергии. Между нашими странами существует дорожная карта в этой сфере, готовится межправительственное соглашение и меморандум о подготовке кадров в сфере ядерной энергетики», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому, в рамках которого будет реализован проект атомной станции малой мощности на территории иностранного государства.

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