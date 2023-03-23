Лавров: Россия и Бурунди готовят межправсоглашение в сфере ядерной энергетики
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Об этом он сказал по итогам встречи с главой МИД республики Альбером Шингиро.
«Мы рассмотрели наши двусторонние отношения... Конкретно обсуждали такие перспективные отрасли, как мирное использование атомной энергии. Между нашими странами существует дорожная карта в этой сфере, готовится межправительственное соглашение и меморандум о подготовке кадров в сфере ядерной энергетики», — сказал Лавров.
Ранее сообщалось, что Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому, в рамках которого будет реализован проект атомной станции малой мощности на территории иностранного государства.