Лавров: Россия и Бурунди готовят межправсоглашение в сфере ядерной энергетики

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Бурунди готовят межправительственное соглашение в сфере ядерной энергетики.

Об этом он сказал по итогам встречи с главой МИД республики Альбером Шингиро.

«Мы рассмотрели наши двусторонние отношения... Конкретно обсуждали такие перспективные отрасли, как мирное использование атомной энергии. Между нашими странами существует дорожная карта в этой сфере, готовится межправительственное соглашение и меморандум о подготовке кадров в сфере ядерной энергетики», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому, в рамках которого будет реализован проект атомной станции малой мощности на территории иностранного государства.