Узнать больше

В Буркина-Фасо заявили, что ценят участие России в создании многополярного мира

Короткая ссылка
Буркина-Фасо ценит усилия России по созданию многополярного мира, заявил председатель законодательного собрания переходного периода африканского государства Усман Бугума.
В Буркина-Фасо заявили, что ценят участие России в создании многополярного мира
  • AFP

«Мы ценим усилия и участие России в построении многополярного мира, где власть не сосредоточена в руках одной страны, а распределена между несколькими странами на разных континентах», — сказал он РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия в отличие от Запада ни к кому не относится свысока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить