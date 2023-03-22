В Буркина-Фасо заявили, что ценят участие России в создании многополярного мира
- AFP
«Мы ценим усилия и участие России в построении многополярного мира, где власть не сосредоточена в руках одной страны, а распределена между несколькими странами на разных континентах», — сказал он РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия в отличие от Запада ни к кому не относится свысока.