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Норвежский производитель оружия Nammo испытывает дефицит электричества из-за TikTok

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Норвежский производитель оружия Nammo пожаловался на дата-центр соцсети TikTok, так как из-за его строительства предприятию не хватает электричества, сообщает газета VG.

Отмечается, что компания рассчитывает нарастить своё производство, в том числе для нужд Украины.

Этим планам мешает дефицит электричества, вызванный в том числе строительством дата-центра TikTok.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что администрация страны считает TikTok угрозой национальной безопасности США, с которой необходимо покончить.

По данным телеканала CNN, более половины штатов США запретили чиновникам использовать TikTok.

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