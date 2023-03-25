Норвежский производитель оружия Nammo испытывает дефицит электричества из-за TikTok

Норвежский производитель оружия Nammo пожаловался на дата-центр соцсети TikTok, так как из-за его строительства предприятию не хватает электричества, сообщает газета VG.

Отмечается, что компания рассчитывает нарастить своё производство, в том числе для нужд Украины. Этим планам мешает дефицит электричества, вызванный в том числе строительством дата-центра TikTok. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что администрация страны считает TikTok угрозой национальной безопасности США, с которой необходимо покончить. По данным телеканала CNN, более половины штатов США запретили чиновникам использовать TikTok.