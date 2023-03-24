Восточный экономический форум перенесли на 10—13 сентября
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Восточный экономический форум состоится с 10 по 13 сентября. Новые даты утверждены с учётом графиков проведения международных мероприятий», — сказал Трутнев.
Ранее планировалось, что ВЭФ в 2023 году пройдёт 5—8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
После этого форум перенесли на 12—15 сентября.
В рамках мероприятия планируется представить мастер-планы развития шести городов Приморского края с населением более 50 тыс. человек.
В форуме должны принять участие иностранные лидеры и гости высокого уровня.