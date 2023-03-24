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В парламенте Швейцарии начали расследование выкупа банка Credit Suisse его конкурентом UBS

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Парламентарии Швейцарии начали расследование приобретения банка Credit Suisse его швейцарским конкурентом UBS, также расследование коснётся государственной помощи в этой сделке.
В парламенте Швейцарии начали расследование выкупа банка Credit Suisse его конкурентом UBS
  • AP
  • © Frank Augstein

Расследование будет вести CDG-E, то есть комиссия сената по управлению Федерального совета.

Парламентариям предстоит выяснить, соответствовали ли действия федеральных властей принципам законности, своевременности и эффективности, пишет РИА Новости.

19 марта швейцарский банк UBS сообщил о приобретении Credit Suisse, который оказался в кризисной ситуации, за 3 млрд швейцарских франков ($3,2 млрд).

Поддержку в решении этого вопроса оказали правительство Швейцарии, Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) и Национальный банк Швейцарии.

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