В парламенте Швейцарии начали расследование выкупа банка Credit Suisse его конкурентом UBS
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- © Frank Augstein
Расследование будет вести CDG-E, то есть комиссия сената по управлению Федерального совета.
Парламентариям предстоит выяснить, соответствовали ли действия федеральных властей принципам законности, своевременности и эффективности, пишет РИА Новости.
19 марта швейцарский банк UBS сообщил о приобретении Credit Suisse, который оказался в кризисной ситуации, за 3 млрд швейцарских франков ($3,2 млрд).
Поддержку в решении этого вопроса оказали правительство Швейцарии, Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) и Национальный банк Швейцарии.