Tagesspiegel: столкнувшийся с финансовыми проблемами Deutsche Welle пытался выйти на один уровень с RT и CNN

Немецкая телерадиовещательная компания Deutsche Welle* (DW) столкнулась с тяжёлой финансовой ситуацией и в ближайшие годы ожидает дефицита бюджета, который будет сложно покрыть за счёт правительственных средств, пишет газета Der Tagesspiegel. Как отмечает издание, DW изначально должен был выйти на один уровень с глобальными игроками, такими как CNN, BBC и RT, однако теперь из-за возникших трудностей речь зашла о перераспределении средств и сокращении рабочих мест.

В материале газеты утверждается, что, согласно среднесрочному финансовому плану, который был представлен на недавнем совещании в компании, бюджет DW в 2023 году составит €406 млн, что на €6 млн больше, чем в 2022 году. Бюджет на 2024 год снова составит €400 млн.

При этом в предстоящем году DW придётся «самостоятельно выбираться из дефицита в €20 млн», и это стало поводом для критики, потому что совет директоров Deutsche Welle «осознанно вверг телеканал в дефицит», а соответствующие контрмеры были сформулированы слишком поздно.

Вместе с этим об угрозе недостаточного финансирования в руководстве знали уже давно, но, вместо того чтобы совместно с коллективом отреагировать и начать возвращать инвестиции, совет директоров продолжал расходовать деньги, отмечают авторы.

«Факт состоит в том, что после прихода Петера Лимбурга на пост директора в 2013 году DW мог иметь прибыль в размере €120 млн. Финансируемый из налогов DW находился на взлёте, имея одобрение от правительства и поддержку значительной части бундестага. DW должен был наконец выйти на один уровень с глобальными игроками, такими как CNN, BBC и RT. Были основаны заграничные студии (на данный момент их шесть), корреспондентские бюро (сейчас их восемь) — эти цифры также стали одним из поводов для критики», — говорится в статье немецкой газеты.

В России Deutsche Welle включён в реестр СМИ-иноагентов. В феврале 2022 года МИД России объявил об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России был закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.