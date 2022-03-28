Минюст России включил Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов

Минюст России включил Deutsche Welle в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

«Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)», — говорится в сообщении Минюста.

Как говорится в сообщении, решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.