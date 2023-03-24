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Nord Stream 2 AG согласилась участвовать в подъёме найденного у трубы объекта

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Компания Nord Stream 2 AG сообщила Датскому энергетическому агентству о том, что принимает приглашение принять участие в операции по подъёму обнаруженного вблизи газопровода «Северный поток — 2» объекта.
Nord Stream 2 AG согласилась участвовать в подъёме найденного у трубы объекта
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

Об этом сообщило ведомство.

«Компания Nord Stream 2 AG... уведомила Датское энергетическое агентство о том, что принимает приглашение принять участие в операции по подъёму обнаруженного вблизи газопровода «Северный поток — 2» объекта», — говорится в сообщении.

Ранее Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению предмета, обнаруженного рядом с газопроводом.

СМИ писали, что найденный на газопроводе «Северный поток» объект, по всей видимости, находился там уже давно.

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