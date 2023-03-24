Al-Mayadeen: военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному удару

Американская база на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen.

«Американская база на нефтяном месторождении «Омар» на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор обстреляна несколькими ракетами», — говорится в сообщении.

В феврале замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что в результате атаки израильских самолётов разрушены здания Технического института и культурного центра.

В Службе внешней разведки России заявляли, что Соединённые Штаты намерены сформировать отряды радикалов для разжигания конфликта на территории Сирии.