Al-Mayadeen: военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному удару
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Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen.
«Американская база на нефтяном месторождении «Омар» на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор обстреляна несколькими ракетами», — говорится в сообщении.
В феврале замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что в результате атаки израильских самолётов разрушены здания Технического института и культурного центра.
В Службе внешней разведки России заявляли, что Соединённые Штаты намерены сформировать отряды радикалов для разжигания конфликта на территории Сирии.