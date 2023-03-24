Узнать больше

Al-Mayadeen: военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному удару

Короткая ссылка
Американская база на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.
Al-Mayadeen: военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному удару
  • AP
  • © Baderkhan Ahmad

Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen.

«Американская база на нефтяном месторождении «Омар» на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор обстреляна несколькими ракетами», — говорится в сообщении.

В феврале замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что в результате атаки израильских самолётов разрушены здания Технического института и культурного центра.

В Службе внешней разведки России заявляли, что Соединённые Штаты намерены сформировать отряды радикалов для разжигания конфликта на территории Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить