Макрон попытался незаметно снять дорогие часы с руки во время интервью о пенсионной реформе

Французский президент Эммануэль Макрон попытался незаметно снять дорогие часы с руки во время интервью о повышении пенсионного возраста во Франции.

Об этом пишет L'Independant.

По данным издания, в стране обсуждают момент из видео с интервью Макрона, когда президент Франции снял часы.

Отмечается, что в социальных сетях обсуждают стоимость часов. Некоторые пользователи предположили, что их цена может составлять около €80 тыс.

В статье при этом уточняется, что такие часы продаются на сайте производителя по цене от €2400.

При этом в администрации президента Франции заявили, что Макрон мог снять часы по технической причине.

«Президент снял часы не для того, чтобы спрятать их, а потому, что сильно ударил ими по столу», — заявили в Елисейском дворце.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента. После этого во Франции начались протесты.

Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что число задержанных на акциях протеста против увеличения пенсионного возраста во Франции составило 457.

По его словам, в результате беспорядков пострадал 441 полицейский и жандарм.