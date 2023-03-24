В штате Юта подписали законы об ограничении использования соцсетей детьми и подростками

Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс подписал ряд законов по ограничению использования подростками и детьми соцсетей без согласия родителей.

«Мы больше не хотим, чтобы социальные сети продолжали наносить ущерб психическому здоровью нашей молодёжи. Сегодня мы утвердили два ключевых закона, направленных на борьбу с компаниями — владельцами социальных сетей», — сообщил он в Twtiter.

Так, первый закон требует, чтобы компании — владельцы соцсетей требовали от пользователей подтверждения возраста для создания аккаунта — несовершеннолетним потребуется согласие родителей.

Ещё один закон запретит соцсетям использовать дизайн или функции, которые вызывают зависимость от платформы у несовершеннолетних. В противном случае компаниям — владельцам сервисов грозят судебные иски.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация США рассматривает TikTok как угрозу нацбезопасности страны.

По данным телеканала CNN, ранее более половины штатов США запретили чиновникам использовать TikTok.