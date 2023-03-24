Экономист Доши: большинство стран не поддержали санкции ради сотрудничества с Россией

Большинство государств мира не присоединились к антироссийским санкциям западных стран ради сотрудничества с Россией. Такое мнение выразил экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в статье для Forbes.

Как отметил автор материала, таким странам, как Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, крайне важно сохранять партнёрские отношения с Россией.

Доши также напомнил, что Москва и Пекин совместно работают над созданием международной резервной валюты.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

23 февраля газета The New York Times сообщила, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.