Соединённым Штатам придётся удвоить свой оборонный бюджет, если конфликт на Украине «обрушит послевоенный миропорядок», основанный на правилах. Такое заявление сделал глава комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли.

Он заявил, что сохранение Украины как «свободной суверенной и независимой страны с целостной территорией» является условием сохранения порядка, который был сформирован после Второй мировой войны и который уберегает человечество от очередной такой войны.

«Если основанный на правилах миропорядок, которому уже 80-й год, вылетит в трубу... мы будем удваивать наши оборонные бюджеты, потому что начнётся эра не конкуренции, но конфликта великих держав, и это невероятно опасно для всего мира», — сказал он на слушаниях в конгрессе. Его слова приводит РИА Новости.

В МИД России утверждают, что представители Запада продвигают неоколониальную концепцию «порядка, основанного на правилах» для идейно-политического прикрытия своих агрессивных шагов.

На практике применение этих «правил» подрывает фундаментальные принципы Устава ООН, подчеркнул министр Сергей Лавров.

По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, западная идея «порядка, основанного на правилах» должна быть отринута как несостоятельная и вредная для человечества.