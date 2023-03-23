Узнать больше

Милли: США придётся удвоить военный бюджет, если конфликт на Украине «обрушит миропорядок»

Короткая ссылка
Соединённым Штатам придётся удвоить свой оборонный бюджет, если конфликт на Украине «обрушит послевоенный миропорядок», основанный на правилах. Такое заявление сделал глава комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли.
Милли: США придётся удвоить военный бюджет, если конфликт на Украине «обрушит миропорядок»
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Sugrue

Он заявил, что сохранение Украины как «свободной суверенной и независимой страны с целостной территорией» является условием сохранения порядка, который был сформирован после Второй мировой войны и который уберегает человечество от очередной такой войны.

«Если основанный на правилах миропорядок, которому уже 80-й год, вылетит в трубу... мы будем удваивать наши оборонные бюджеты, потому что начнётся эра не конкуренции, но конфликта великих держав, и это невероятно опасно для всего мира», — сказал он на слушаниях в конгрессе. Его слова приводит РИА Новости.

В МИД России утверждают, что представители Запада продвигают неоколониальную концепцию «порядка, основанного на правилах» для идейно-политического прикрытия своих агрессивных шагов.

На практике применение этих «правил» подрывает фундаментальные принципы Устава ООН, подчеркнул министр Сергей Лавров.

По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, западная идея «порядка, основанного на правилах» должна быть отринута как несостоятельная и вредная для человечества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить