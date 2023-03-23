Посольство России назвало малодушием оскорбления Джона Кирби в адрес российского пилота

Посольство России в США назвало малодушием оскорбительные высказывания, которые позволил себе чиновник Белого дома Джон Кирби в адрес российского пилота Су-27, перехватившего американский беспилотник над Чёрным морем.

«Хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне. Это очевидное малодушие — оскорблять офицеров российской армии, формально являясь человеком в погонах, который должен был бы уважать офицерскую честь и достоинство», — говорится заявлении посольства.

Дипломаты подчеркнули, что Кирби ведёт себя так, находясь в безопасности за тысячи километров от мест, где благодаря ястребам из Белого дома «уже девять лет льётся кровь мирного населения».

«Только когда нет никаких контраргументов люди, не очень хорошо владеющие существом вопроса, переходят на личности», — заявили в посольстве.

Там подытожили, что подобный пиар-ход не принесёт США «никакой добавленной стоимости».

14 марта российские лётчики перехватили американский дрон MQ-9 Reaper, который затем упал в Чёрное море. Пилоты не применяли оружие и не вступали в контакт с БПЛА.

Министр обороны Сергей Шойгу наградил лётчиков орденами Мужества.

Джон Кирби, который занимает пост координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме, после этого раскритиковал награждение пилота, который перехватил MQ-9 Reaper. Он заявил, что не понимает, почему лётчика наградили, а также отметил, что «в лучшем случае он просто идиот».