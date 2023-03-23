Конгрессмен Уильямс заявил об угрозе нацбезопасности США после инцидента с БПЛА над Чёрным морем

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Брэндон Уильямс заявил об угрозе нацбезопасности Соединённых Штатов после инцидента с БПЛА над Чёрным морем.

Об этом он написал в своём Twitter.

По его словам, он внёс на рассмотрение конгресса США резолюцию. Он считает, что палате представителей нужно осудить действия ВС России в связи с инцидентом с американским беспилотником.

Уильямс заявил, что в тексте его резолюции на Россию возлагается ответственность и утверждается, что любые попытки российской стороны извлечь упавший в Чёрное море американский беспилотник будут угрозой национальной безопасности США.

Ранее стало известно, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества лётчиков Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем границ района спецоперации.

Российские лётчики рассказали подробности перехвата американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем 14 марта. По их словам, пилоты не применяли оружие, а также не вступали в контакт с этим БПЛА.