Узнать больше

Newsweek: Подоляк раскритиковал западные СМИ из-за публикации военных планов ВСУ

Короткая ссылка
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал западные СМИ из-за публикации военных планов ВСУ, пишет журнал Newsweek.
Newsweek: Подоляк раскритиковал западные СМИ из-за публикации военных планов ВСУ
  • AP
  • © Roman Chop

Отмечается, что речь идёт о статьях, в которых говорится, что  Киев начнёт контрнаступление против ВС России в мае.

Авторы отметили, что Подоляк был разочарован публикацией Politico любой информации о контрнаступлении, заявив, что такой военный шаг должен стать неожиданностью для противника.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания намерены на ближайшую перспективу помочь Украине начать контрнаступление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить