Newsweek: Подоляк раскритиковал западные СМИ из-за публикации военных планов ВСУ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал западные СМИ из-за публикации военных планов ВСУ, пишет журнал Newsweek.

Отмечается, что речь идёт о статьях, в которых говорится, что Киев начнёт контрнаступление против ВС России в мае.

Авторы отметили, что Подоляк был разочарован публикацией Politico любой информации о контрнаступлении, заявив, что такой военный шаг должен стать неожиданностью для противника.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания намерены на ближайшую перспективу помочь Украине начать контрнаступление.