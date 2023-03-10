Макрон заявил о необходимости помочь Украине начать контрнаступление

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания намерены на ближайшую перспективу помочь Украине начать контрнаступление.

«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — приводит РИА Новости слова Макрона на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о формировании в ВСУ ударной группы для наступления на юге.

В конце февраля депутат Рады от партии «Голос», секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко допустил, что украинские войска могут начать контрнаступление через Мелитополь и Бердянск.