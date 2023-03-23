Захарова назвала анекдотом планы США повысить потолок госдолга

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление главы американского Минфина Джанет Йеллен в конгрессе.

«Банкроты хотят напечатать ещё денег, увеличить себе кредит и остаться при этом в «лидерах». Анекдот», — написала Захарова в Telegram-канале.

По её словам, это может стать темой будущего форума «в давосской деревне».

«Одна из секций может называться «Потолки — новое дно американской экономики», — заявила Захарова.

Йеллен в ходе слушаний сказала, что возможное наступление дефолта в стране приведёт к утрате доверия со стороны международных партнёров как к США, так и к доллару в качестве резервной валюты.

Она заявила о жёсткой необходимости повышения потолка госдолга без предварительных условий.

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин выразил уверенность, что доллар является не более чем «бумажкой на доверии».

Дипломат указал на углубление кризиса западной модели глобализации, который связан с тем, что политические мотивы США и их союзников перевесили экономические.