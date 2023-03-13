В МИД России заявили, что доллар — это не более чем «бумажка на доверии»

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин выразил уверенность, что доллар является не более чем «бумажкой на доверии».

Об этом Дробинин сказал в интервью журналу «Проблемы национальной стратегии» РИСИ.

Дипломат указал на углубление кризиса западной модели глобализации, который связан с тем, что политические мотивы США и их союзников перевесили экономические.

С целью сохранения за собой конкурентных преимуществ западные страны начали использовать экономические и финансовые инструменты в качестве оружия, например, введение санкций или манипулирование фондовыми рынками, добавил Дробинин.

Он выразил уверенность, что подобные действия нанесли вред самим странам Запада. В качестве примера он отметил то, что в данный момент доверие к доллару подорвано.

«Давайте скажем прямо: доллар — это не более чем «бумажка на доверии», а американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за $31 трлн», — заключил он.

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Также стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков.