Павел: Чехия вряд ли сможет поставить Украине больше оружия из собственных запасов
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Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Он рассказал, что Чехия не только поставила из собственных запасов «всё, что могла», но и закупила материалы за рубежом.
«Из собственных запасов мы вряд ли сможем ещё что-то поставить», — ответил он на вопрос о возможности дополнительных поставок вооружения Украине.
Павел отметил, что Прага могла бы помочь Киеву противовоздушной обороной и боеприпасами, однако существует вероятность возникновения проблем из-за нехватки рабочей силы.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США будут оказывать военную и финансовую поддержку Украине столько, сколько будет необходимо.
Также генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к западным странам с призывом оказать Вооружённым силам Украины длительную поддержку.