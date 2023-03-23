Павел: Чехия вряд ли сможет поставить Украине больше оружия из собственных запасов

Власти Чехии усомнились в возможности поставить Украине больше оружия из собственных запасов.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Он рассказал, что Чехия не только поставила из собственных запасов «всё, что могла», но и закупила материалы за рубежом.

«Из собственных запасов мы вряд ли сможем ещё что-то поставить», — ответил он на вопрос о возможности дополнительных поставок вооружения Украине.

Павел отметил, что Прага могла бы помочь Киеву противовоздушной обороной и боеприпасами, однако существует вероятность возникновения проблем из-за нехватки рабочей силы.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США будут оказывать военную и финансовую поддержку Украине столько, сколько будет необходимо.

Также генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к западным странам с призывом оказать Вооружённым силам Украины длительную поддержку.